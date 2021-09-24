У Норвегії побудували готель на деревах: вражаючі фото
Джерело:Dezeen
Норвезьке архітектурне бюро Helen&Hard представило унікальний проєкт – готель на деревах. Незвичайні будиночки розташовані на схилі, з якого відкривається неповторний краєвид на морську затоку.
Готель побудували на березі Хардангер-фьорд у місті Одда. Два дерев'яні будиночки Woodnest "висять" посеред хвойного лісу на відстані 5 – 6 метрів від землі. Піднятися в номер можна сходами.
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Наша мета полягала в тому, щоб створити простір, який дійсно уособлює поняття "жити на природі", – розповіли у Helen&Hard.
Про будиночки
Площа кожного номера становить 15 квадратних метрів. Всередині є спальне місце, ванна кімната, туалет, кухня і зона відпочинку з панорамними вікнами.Крім того, розробники обладнали номери електрикою та високошвидкісним інтернетом.
Незвичайний готель Woodnest / Фото Helen&Hard