Німецький стартап Gorillas залучив 1 мільярд доларів інвестицій

Продуктовий стартап Gorillas, що базується у Німеччині, залучив 1 мільярд доларів фінансування. Зокрема, 235 мільйонів доларів вклав гігант у галузі доставки Delivery Hero

Відтепер потужна європейська онлайн-платформа доставки їжі Delivery Hero, яка конкурує з Deliveroo та Just Eat, володіє 8% акцій стартапу. У раунді також взяли участь DST, Tencent, Coatue і Dragoneer.

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Delivery Hero має на меті просувати швидку торгівлю в усьому світі, і ми розглядаємо Gorillas як одного з лідерів в Європі та США, –

заявив генеральний директор і засновник Delivery Hero Ніклас Естберг.

Про компанію

Стартап Gorillas заснували у розпал пандемії COVID-19 – у травні 2020 року. Компанія "зірвала джекпот", адже саме в цей час сервіси, що займаються доставкою продуктів, почали зростати надшвидкими темпами. Gorillas доставляє замовлення за 10 хвилин до дверей за фіксовану плату – 1,8 євро. Серед основних конкурентів – турецька компанія Getir, британська Zapp і німецька Flink.

Наразі компанію оцінюють в 3,1 мільярда доларів. Примітно, що на початку року оцінка Gorillas сягала 6 мільярдів доларів. Перемовини щодо інвестицій велись також з американським постачальникам їжі DoorDash, однак взаєморозуміння не було досягнуто.