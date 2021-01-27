У німецькому місті з'явилися капсули, де можуть ночувати безхатченки: фото, відео

У німецькому місті Ульм придумали, як допомогти безхатченкам у холодну пору року. Там спорудили спеціальні капсули, де можна переночувати у екстрених випадках.

Джерело: Trendy One

Вперше проєкт запустили наприкінці 2019 року. Тепер він офіційно став частиною муніципальної концепції захисту від замерзання.

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Ulmer Nester – "гнізда" для безхатченків

Капсули назвали Ulmer Nester, що з німецької перекладається як "ульмські гнізда". Це – ідея місцевих чиновників. За їхніми словами, такі капсули потрібні через низку причин. Зокрема, не всі, хто опинилися на вулиці, мають можливість поїхати у притулок. Комусь не дозволяє стан здоров'я, а хтось просто хоче побути наодинці або ж не хоче покидати свого чотирилапого друга.

Ззовні Ulmer Nester – це дерев'яний каркас, обшитий бляхою. Всередині є місце для сну та спальний мішок. Двері капсули зачинаються зсередини, відкрити їх з іншого боку можна лише за крайньої потреби.

Як створювали Ulmer Nester: дивіться відео

У таких "гніздах" комфортно перебувати навіть за поганої погоди. Вони теплоізольовані, не пропускають воду, а також добре провітрюються. Спеціальні датчики аналізують показники кисню та задимленості.

Детальніше про проєкт

Спальні капсули розташовані у різних частинах міста. Якщо однією з них хтось вирішить скористатися, соціальні служби отримають відповідне сповіщення. Вранці вони з'ясовують, у який спосіб можуть допомогти "гостю".



Спальні капсули у Німеччині / Фото DPA

Міська влада у майбутньому хоче запустити серійний випуск таких капсул. Проєкт Ulmer Nester обійшовся муніципалітету у 35 тисяч євро. Для утримання "гнізд" щороку потрібно 6 тисяч євро.

Звичайно, завжди є ризик, що капсулами скористаються не безхатченки, а просто люди, які "загуляли". Та ми вважаємо, що людина, яка хоче переночувати там, дійсно має на це серйозні причини,

– зауважили розробники.

Зазначимо, що перед встановленням "гнізд" розробники спілкувалися з місцевими мешканцями, а також безхатченками та медиками, які їм допомагають.