У Нідерландах побудували унікальну плавучу спільноту Schoonschip: виняткові фото

Нідерландська архітектурна студія i29 створила унікальну міську спільноту Schoonschip. Це абсолютно новий плавучий район Амстердама, який складається з 46 будинків.
Джерело: New Atlas
Масштабне будівництво розгорнули в старому промисловому передмісті Буйкслотерхам, яке розташоване в північній частині Амстердама. Новий плавучий район покликаний стати міською екосистемою, в якій повною мірою використовують навколишню енергію і воду, мінімізують відходи та створюють простір для природного біорізноманіття.
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Будинки плавучої спільноти Schoonschip / Фото i29 Architects
Ідея "плавучого села" належить студії просторового дизайну Space & Matter. Фахівці розробили екологічно раціональний дизайн кожного будинку, в якому застосовується сонячна енергія, вода і спільне використання електромобілів. Автори проєкту прагнули продемонструвати переваги сталого способу життя в спільноті, водночас застосовуючи принципи кругового будівництва. Кожен будинок обладнаний розумним причалом і має доступ до єдиної спільної мережі.
Це місце має сильне індустріальне минуле, але сьогодні це одна з найбільш швидко мінливих частин Амстердама, яка перетворюється на більш багатофункціональну житлову зону,
– розповідають архітектори.
Тераса будинку Schoonschip / Фото i29 Architects
Головні переваги житла – висока енергоефективність, екологічність та компактність. Особливості плавучого будинку в Schoonschip:
Будинок Schoonschip / Фото i29 ArchitectsБа більше, власники домогосподарств отримують неабияку економічну вигоду від спільного підключення до єдиної національної енергосистеми. Так, жителі збирають надлишкову енергію, яку згодом продають.