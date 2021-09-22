Netflix відкриває безкоштовний доступ для жителів Кенії

Netflix запускає безкоштовну мобільну підписку у Кенії. мобільний тариф в Кенії. Стрімінговий сервіс прагне вийти на ринок Східної Африки, де проживає понад 20 мільйонів користувачів Інтернету.

Безоплатний доступ буде наданий мешканцям Кенії в найближчі тижні. Крім того, жодна платіжна інформація під час реєстрації не потрібна. Тарифний план доступний користувачам Android у віці 18+.

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Що відомо

Так, сервіс відкриє доступ до четвертої частини свого каталогу фільмів і шоу. Як довго надаватиметься безкоштовна підписка наразі невідомо. До слова, в ній також не буде реклами.

Якщо ви ніколи раніше не дивилися Netflix – це відмінний спосіб випробувати наші послуги. А якщо вам подобається те, що ви побачите, ви можете легко перейти на один з наших платних планів, щоб ви могли насолоджуватися повним каталогом на своєму телевізорі або ноутбуці,

– написала в блозі Кеті Конк, директор з інновацій продуктів Netflix.

Про сервіс

Netflix доступний в більш ніж 190 країнах та налічує понад 209 мільйонів передплатників. Останніми роками компанія експериментує з низкою тарифних планів, щоб залучити клієнтів на ринках, що розвиваються. Наприклад, у 2018 році підписку вартістю 3 долари (лише для мобільних пристроїв) запустили в Індії. Згодом його відкрили для користувачів в кількох інших країнах.

Netflix, Amazon Prime Video та інші стрімінгові сервіси все частіше намагаються привернути клієнтів за межами США, аби пришвидшити зростання.