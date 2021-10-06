Нестандартне рішення: Google представила чашку-клавіатуру – відео розробки

Японський підрозділ Google представив незвичайний продукт – чашку-клавіатуру. Всередину можна налити гарячу або холодну рідину, а зовні розташовані клавіші з ієрогліфами кандзі,

Гаджет отримав назву Gboard Yunomi. Розробники оприлюднала ролик з винаходом на своєму ютуб-каналі.

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Зі звичайної чашки легко пролити чай на клавіатуру. Це серйозна проблема, але ми все ж спробували її вирішити. Ми подумали, а що якщо замість того, щоб розділяти чашку і клавіатуру, ми об'єднаємо їх?,

– заявили розробники.

Про пристрій

Клавіатура є справді унікальною. Вона натхненна естетикою суші-барів, відтак ієрогліфи позначають види риб. Розробка може працювати й у звичайному режимі для друку слів латиницею. Так, щоб написати слово "м'ясо", треба обрати два ієрогліфи – "ставрида" й "унагі".

у "чашку" поміщається 125 мілілітрів рідини, температура якої може становити від т -10 ℃ до 60 ℃;

"клавіатура" під'єднується до комп'ютера за допомо USB-С кабелю.

Найімовірніше, компанія не збирається запускати виробництво й продажі гаджета. Однак розробники охоче діляться усіма необхідними даними для збірки пристрою на GitHub.

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