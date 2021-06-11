Унікальна робота: дослідники показали найбільш деталізовану 3D-карту частини людського мозку

Фахівці Google та дослідники Гарвардського університету створили унікальну деталізовану 3D-карту невеликої ділянки людського мозку. Набір даних "HO1" охоплює лише один кубічний міліметр тканини.

Головна мета роботи – представити новий ресурс для вивчення мозку людини. Крім того, вчені прагнуть вдосконалити та масштабувати основні коннектомічні технології.

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Як це вдалося

В ході візуалізації дослідники використали 225 мільйонів зображень. Набір даних займає 1,4 петабайта – це в декілька сотень разів більше, аніж вміщує звичайний комп'ютер.

Дослідники використали тканину головного мозку пацієнта з епілепсією, якого прооперували. В межах операції хірурги видалили 45-річній жінці лівий гіпокамп, що провокував напади. Однак лікарям довелося вирізати й невелику ділянку здорової тканини мозку. Її передали вченим з Гарварда, які провели з тканиною низку маніпуляцій. Згодом вони нарізали її на приблизно 5 300 шарів товщиною 30 нанометрів. Зображення візуалізували за допомогою електронного мікроскопа. Вони лягли в основу кінцевої 3D-карти.

Найбільш деталізована 3D-карта частини людського мозку: дивіться відео