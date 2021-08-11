NASA навчає робопса Boston Dynamics шукати ознаки життя на Марсі

Вважається, що печери – найважливіше місце для пошуку ознак життя на інших планетах. Однак постає питання: як команда на Землі може ефективно досліджувати інший світ? Nasa та Boston Dynamics пропонують рішення – повністю автономні роботи.

Печери – одне з місць, де з найбільшою ймовірністю можна знайти ознаки життя на інших планетах. Річ у тім, що вони здатні забезпечувати захист від космічних променів і екстремальних коливань температури навколо нашої сонячної системи.

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Проєкт NASA, який отримав назву BRAILLE, наразі працює над дослідженням марсіанських печер, які вже існують на Землі, щоб відточити ключові технології для майбутніх місій.

Як це працюватиме

Дослідники підкреслюють, що цей проєкт дозволив вперше в історії повністю автономним роботом вивчати ці типи печер. Їх довжина яких становить кілька сотень метрів. Крім того, вони обмежують зв'язок з поверхнею. Так, роботи досліджують місцевість без попередньої інформації про навколишнє середовище. Водночас дослідники за межами печери виконують дії, які вчені на Землі будуть виконувати під час реальної марсіанської місії.

За словами вчених, дослідження може докорінно змінити наші уявлення про майбутні місії. До слова, печери є природним притулком для майбутніх астронавтів, які досліджують Марс або Місяць.