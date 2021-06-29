Мотор Січ поставить 14 двигунів для турецьких гелікоптерів ATAK-II
Джерело:Мілітарний
Українська компанія "Мотор Січ", що базується в Запоріжжі, поставить двигуни для турецьких ударних гелікоптерів ATAK-II. Фірма підписала відповідну угоду з турецькою Turksih Aerospace Industries. Загальна кількість одиниць техніки – 14 двигунів.
Туреччина розпочала розробку важкого ударного гелікоптера T929 у 2019 році. Договір підписано між SSB та TAI.
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Технічні характеристики:
- вага – 11 тонн;
- 2 газотурбінних двигуна;
- тандемна кабіна;
- можливість використання у спекотному кліматі;
- стійкий до факторів навколишнього середовища;
- сучасні можливості РЕБ.
Про компанію
TAI займається виробництвом та модернізацією ударних гелікоптерів. Наразі компанія виготовляє ліцензовану копію італійського гелікоптера AW129 – T129 ATAK, вага якого становить 5 тонн. Фахівці підприємства також розробляють ударний гелікоптер T629 (вага – 6 тонн) – "золоту середину" між легкими ударними T129 ATAK та перспективним важким ATAK 2. Крім того, компанія реалізовує проєкт першого вертольота, який оснащений макетами протитанкових ракет L-UMTAS та макетами пускових установок некерованих ракет калібру 70 міліметрів.