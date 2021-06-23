Мінцифри запускає моніторинг якості мобільного зв’язку

Міністерство цифрової трансформації України запускає моніторинг якості мобільного зв’язку. Очікується, що програма допоможе забезпечити високоякісним швидкісним інтернетом максимальну кількість населених пунктів країни.

Моніторинг стартує у вересні. Партнери уклали договір на закупівлю з німецькою компанією Rohde&Schwarz.

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Мета проєкту:

відстежувати та покращувати якість інтернету по всій країні;

виявляти проблемні ділянки й покривати належним інтернетом ділянки без покриття.

У довгостроковій перспективі комплекс дій допоможе створити й гарантувати однаково якісну мережу мешканцям усіх регіонів країни. Крім того, рішення має підвищити конкуренцію між операторами. Як наслідок – покращиться якість послуг для людей та буде мати місце розвиток мережі.

Зауважують, що результати моніторингу подаватимуть на дашборді в режимі реального часу. Там розміщуватиметься інформація про проблемні точки в селах, містах та на дорогах.

До 2024 року плануємо покрити 95% українських доріг і населених пунктів якісним швидкісним інтернетом,

– йдеться у повідомленні.

Урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку впроваджується Міністерством цифрової трансформації спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), та Українським державним центром радіочастот (УДЦР).