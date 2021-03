Мільярдер Марк Кьюбан виставив на продаж свою мотиваційну цитату у вигляді NFT: ціна

Підприємець та інвестор Марк Кьюбан продає одну зі своїх численних мотиваційних цитат. Він розмістив лот у формі NFT (невзаємозамінного токена). Його ціна становить 1 700 доларів.

Зауважимо, нещодавно Кьюбан інвестував у платформу для створення та продажу NFT – Mintable. Саме там мільярдер розмістив свою пропозицію та повідомив про це на своїй сторінці у твіттер.

Варте уваги Жити як студент: мільярдер Марк Кьюбан розповів, що допомогло йому стати успішним

Що продає

Марк Кьюбан виставив на продаж свою цитату, яка покликана мотивувати людей. Вона звучить так: "Не можна змінити світ, роблячи те ж саме, що й інші" (Nobody ever changed the world by doing what everyone else was doing). Крім того, до висловлювання додається фото підприємця.

Інші лоти

Мільярдер також виставив на продаж такі лоти:

мотиваційний відеоролик "The UnderDog Has Spoken", призначений для баскетбольної команди Dallas Mavericks, який коштує 2 370 доларів;

відео "MavsSunsGameDayExperience", в якому баскетболісти забивають м'ячі, які світяться – його придбали за більше ніж 1 300 доларів.

Аналітики Business Insider підрахували, що Кьюбан отримує близько 15% роялті (грошова винагорода) за вторинні продажі.

NFT Невзаємозамінний токен (non-fungible token), унікальний токен – вид криптографічних токенів, кожен екземпляр яких є унікальним і не може бути заміщений іншим аналогічним токеном. Технологія заснована на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Іншими словами, NFT – це унікальна цифрова монета.

Марк Кьюбан переконаний, що незабаром популярність NFT зросте в декілька разів. Він запевняє, що якби починав свій бізнес у 2021 році – то зробив би ставку на інноваційні напрямки: блокчейн, смарт-контракти та невзаємозамінні токени.

Марк Кьюбан – американський підприємець, інвестор, власник Landmark Theatres та СЕО компаній HDNet та HDTV cable network. Крім того, бізнесмен володіє баскетбольною командою NBA Dallas Mavericks. Вкладає кошти у робототехніку, сонячні панелі, здорове печиво та інше. Статки мільярдера оцінюють у 4 мільярда доларів.