До 8 Березня: на Миколаївщині в небо запустили семиметрові тюльпани

Напередодні Міжнародного жіночого дня у Миколаївській області влаштували символічну акцію – запустили в небо гігантські тюльпани. Повітряні змії, довжина яких сягає 7 метрів, здійнялися вгору над Радісним садом.

Незвичайні кайти розробили безпосередньо для акції та Міжнародного дня боротьби за права жінок. Авторка задуму – організаторка фестивалю повітряних зміїв "South Wind" Тетяна Безмощук.

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Один із символів, як 8 Березня, так і весни – це квіти. І ми хочемо подарувати ці тюльпани всім жінкам, подарувати гарний настрій,

– розповіла Тетяна Безмощук.

На Миколаївщині в небо запустили семиметрові тюльпани / Фото Марії Савицької

Радісний Сад (Радсад) Українське селище, яке розташоване у Миколаївському районі Миколаївської області. Воно простяглося вздовж берегу Бузького лиману. У селищі мешкає близько 1 978 осіб. Орган місцевого самоврядування — Радсадівська сільська рада. У травні 2016 року селище змінило назву з Радсад на Радісний Сад.

Зазначається, що саме в Радісному саді 15-16 травня поточного року відбудеться відкриття Міжнародного фестивалю повітряних зміїв "South Wind". Незабаром ця локація зустрічатиме гостей з усього світу, які запускатимуть найрізноманітніші кайти в межах події.