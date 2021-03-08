До 8 Березня: на Миколаївщині в небо запустили семиметрові тюльпани

Джерело:Cуспільне
Напередодні Міжнародного жіночого дня у Миколаївській області влаштували символічну акцію – запустили в небо гігантські тюльпани. Повітряні змії, довжина яких сягає 7 метрів, здійнялися вгору над Радісним садом.
Незвичайні кайти розробили безпосередньо для акції та Міжнародного дня боротьби за права жінок. Авторка задуму – організаторка фестивалю повітряних зміїв "South Wind" Тетяна Безмощук.
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Один із символів, як 8 Березня, так і весни – це квіти. І ми хочемо подарувати ці тюльпани всім жінкам, подарувати гарний настрій,
– розповіла Тетяна Безмощук.
На Миколаївщині в небо запустили семиметрові тюльпани / Фото Марії Савицької
Зазначається, що саме в Радісному саді 15-16 травня поточного року відбудеться відкриття Міжнародного фестивалю повітряних зміїв "South Wind". Незабаром ця локація зустрічатиме гостей з усього світу, які запускатимуть найрізноманітніші кайти в межах події.