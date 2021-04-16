"Як космічний корабель": Mercedes-Benz показала новий електричний седан – фото

Німецька компанія Mercedes-Benz представила новий електричний седан – 2022 Mercedes-Benz EQS. Його салон більше нагадує футуристичний космічний корабель, ніж звичайне авто.

Mercedes-Benz EQS знаменує нову еру для німецького автовиробника, оскільки він переходить на електромобілі.

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Основні характеристики електрокара

Авто є першим електромобілем на новій платформі для Mercedes-Benz. Воно оснащене батареями нового покоління.

Потужність двигуна автоновинки сягає 516 кінських сил, а крутний момент транспортного засобу становить 611 Нм.

За даними розробників, 2022 Mercedes-Benz EQS може проїхати без підзарядки до 770 кілометрів.

Він має 3 екрани під єдиною 56-дюймовою вигнутою скляною поверхнею, включно з пасажирським, який не видно водієві.

Поки що невідомо, якою буде ціна седана. Проте фахівці вважають, що вона точно перевищить 100 тисяч доларів.



Такий вигляд має 2022 Mercedes-Benz EQS / Фото Mercedes-Benz



Автоновинка від німецького виробника / Фото Mercedes-Benz EQS



Салон нагадує футуристичний космічний корабель / Фото Mercedes-Benz EQS

Що про EQS кажуть розробники

У Mercedes-Benz вважають, що EQS дозволить повністю переосмислити електричний сегмент розкішних авто, адже конкурувати з Tesla та іншими виробниками.

EQS розроблений, аби перевершити очікування навіть наших найвибагливіших клієнтів,

– запевнив Ола Калленіус, гендиректор компанії.

"Це саме те, що потрібно зробити Mercedes, аби заробити букву "S" у своєму назві. Тому що ми не надмірно не присуджуємо її", – підкреслив він.

Інтер'єр EQS фактично протилежний моделям Tesla, у яких він сучасний та спрощений. Зовнішній вигляд авто схожий на дизайн його традиційних "побратимів" S-класу.