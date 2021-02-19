McDonald's прагне досягти гендерної рівності на керівних посадах: що відомо

Корпорація McDonald's заявила, що має намір досягти гендерної рівності до 2030 року. Так, компанія має на меті забезпечити рівну кількість чоловіків і жінок на керівних посадах.

Крім того, всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування працюватиме над збільшенням представників меншин на вищих керівних посадах з 29% до 35% протягом наступних чотирьох років.

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Що сталося

Річ у тім, що компанію неодноразово звинувачували в расовій дискримінації та нестачі чорношкірих співробітників та керівників. Ба більше, McDonald's висунули обвинувачення в ігноруванні "регулярних сексуальних домагань" у своїх закладах. Однак компанія зі звинуваченнями не погодилася.

Вже у липні, у зв'язку з масовими протестами Black Lives Matter у США, McDonald's оголосила про наміри приділити більше уваги різноманітності та рівності. Так, для реалізації ініціативи компанія залучила окрему людину.

Ми усвідомлюємо, що ці проблеми дуже турбують людей. Ми запевняємо, що різноманітність, справедливість та інтеграція є пріоритетними цінностями для всієї нашої команди, від співробітників до топменеджерів,

– написав виконавчий директор McDonald's Кріс Кемпчінські в листі до персоналу.