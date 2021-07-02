Максимальний комфорт: китайці запустили "розумні" швидкісні потяги – фото

У Китаї ввели в експлуатацію швидкісні поїзди нового покоління – Electric Multiple Unit . Вони обладнані "розумною" операційною системою та пропонують низку комфортних рішень.

Електропоїзди EMU оснащені сучасними інноваційними технологіями. Мовиться, зокрема, про інтелектуальний аналіз даних та бездротову мережу на основі 5G.

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Як повідомила компанія CRRC Changchun Railway Vehicles, яка є розробником рухомого складу, такий потяг з 12,5-метровим локомотивом має біонічну конструкцію.

Такий тип конструкції передбачає зменшення аеродинамічного опору на 7,4% та скорочення споживання енергії на 10% у порівнянні з поїздом серії "Фусинь".

Такий вигляд має новий швидкісний потяг EMU / Фото Xinhua

Чим особливі потяги EMU

У вагонах першого класу встановлені крісла з підголівниками, які можна регулювати. Крім того, там є електричні підніжки для комфортної мандрівки. Натомість у вагонах другого класу кожне пасажирське місце обладнане USB-портом. Це дозволить заряджати смартфон або ноутбук під час поїздки.

Розробники додали безбар'єрні вагони, двері там значно ширші, ніж у звичайних. Також є місце для зберігання колясок, якими користуються люди з інвалідністю. Там розміщені й схеми пересування потягом, виконані шрифтом Брайля.

Зверніть увагу! Ще одна вагова перевага – рівень гучності звуку у вагонах таких "розумних" поїздів EMU втричі нижчий, ніж в інших вагонах.

Кондиціонування повітря здійснюється автоматично, відповідно до аналізу різниці температур та тиску всередині потягу й поза його межами.

Як наголосили у Changchun Railway Vehicles нове покоління потягів пропонуватиме пасажирам комфортніші умови та послуги, а споживання енергії значно зменшиться.