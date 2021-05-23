Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері: він може розплавити метал – відео

Невеликий лазерний пістолет вдалося надрукувати на 3D-принтері. Розробка справді вражає, адже може впливати навіть метал, в результаті чого він плавиться.

Лазерний пристрій за лічені секунди підпалює папір, дерево та швидко плавить метал.

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Деталі

Потужність пістолета становить 100 Вт. Він живиться від блоку батарей на 250 Вт. Це забезпечує достатню кількість енергії для роботи пристрою.

Випробування

Розробник вже протестував лазерний пістолет на

картонній коробці;

дерев'яній дошці;

жерстяній банці;

шматку металу.

Зауважимо, картон майже одразу зайнявся, деревина також протрималася недовго, а банка витримала вплив пристрою впродовж лише 5 секунд. Ба більше, метал, в результаті, теж розплавився.

Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері: дивіться відео

Безперечно, автор заслуговує на увагу за таку самобутню й високотехнологічну розробку. Однак лазерний пістолет є доволі небезпечним, адже може спричинити пожежу й завдати шкоди життю та здоров'ю людей.