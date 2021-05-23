Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері: він може розплавити метал – відео

23 травня 2021 , 12:22
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Джерело:

Радіо .Максимум

Невеликий лазерний пістолет вдалося надрукувати на 3D-принтері. Розробка справді вражає, адже може впливати навіть метал, в результаті чого він плавиться.

Лазерний пристрій за лічені секунди підпалює папір, дерево та швидко плавить метал.

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Деталі

Потужність пістолета становить 100 Вт. Він живиться від блоку батарей на 250 Вт. Це забезпечує достатню кількість енергії для роботи пристрою. 

Випробування

Розробник вже протестував лазерний пістолет на

  • картонній коробці;
  • дерев'яній дошці;
  • жерстяній банці;
  • шматку металу.

Зауважимо, картон майже одразу зайнявся, деревина також протрималася недовго, а банка витримала вплив пристрою впродовж лише 5 секунд. Ба більше, метал, в результаті, теж розплавився.

Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері: дивіться відео

Будьте уважні! Безперечно, автор заслуговує на увагу за таку самобутню й високотехнологічну розробку. Однак лазерний пістолет є доволі небезпечним, адже може спричинити пожежу й завдати шкоди життю та здоров'ю людей.
Автор: Катерина Сердюк