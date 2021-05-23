Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері: він може розплавити метал – відео

Невеликий лазерний пістолет вдалося надрукувати на 3D-принтері. Розробка справді вражає, адже може впливати навіть метал, в результаті чого він плавиться.
Лазерний пристрій за лічені секунди підпалює папір, дерево та швидко плавить метал.
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Деталі
Потужність пістолета становить 100 Вт. Він живиться від блоку батарей на 250 Вт. Це забезпечує достатню кількість енергії для роботи пристрою.
Випробування
Розробник вже протестував лазерний пістолет на
- картонній коробці;
- дерев'яній дошці;
- жерстяній банці;
- шматку металу.
Зауважимо, картон майже одразу зайнявся, деревина також протрималася недовго, а банка витримала вплив пристрою впродовж лише 5 секунд. Ба більше, метал, в результаті, теж розплавився.
Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері: дивіться відеоБудьте уважні! Безперечно, автор заслуговує на увагу за таку самобутню й високотехнологічну розробку. Однак лазерний пістолет є доволі небезпечним, адже може спричинити пожежу й завдати шкоди життю та здоров'ю людей.