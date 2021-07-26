Крюківський завод виготовить 100 вагонів для Укрзалізниці

Підприємство "Крюківський вагонобудівний завод" уклав договір з Укрзалізницею щодо постачання 100 пасажирських вагонів. Замовлення мають виконати до кінця липня 2022 року.

Підприємство отримало авансовий платіж в розмірі 30% від суми контракту – ці кошти спрямують на закупівлю 50% комплектуючих та матеріалів. За умовами договору першу партію вагонів, а саме – 10% від загальної кількості, мають поставити не пізніше ніж через 6 місяців із дня отримання передоплати.

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Деталі

В межах угоди завод виготовить для Укразалізниці:

51 купейний вагон;

12 вагонів типу СВ;

20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;

17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Наглядова рада і правління, весь колектив ПАТ "КВБЗ" сподіваються на подальшу злагоджену і плідну роботу з нашим шановним замовником – Укрзалізницею, а також із партнерами по проєкту – постачальниками матеріалів та комплектуючих.

Відзначимо, ПАТ "КВБЗ" – потужний представник українського пасажирського вагонобудування. На заводі підкреслюють, що отримання такого значного за обсягами замовлення є красномовним свідченням того, що підприємство зберегло свій потенціал, готове до реалізації поставлених завдань і взятих на себе зобов'язань.

"При цьому в Україні будуть створені робочі місця, а залізниця та пасажири отримають сучасні вагони вітчизняного виробництва", – йдеться у повідомленні.

Фінансування закупівлі 100 пасажирських вагонів на суму понад 3 мільярда гривень передбачене державним коштом з метою оновлення пасажирського рухомого складу у 2021 році. Вперше за роки незалежності України таку кількість вагонів буде закуплено за кошти державного бюджету.