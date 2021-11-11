Конкуруватиме з Tesla: компанія Geely представила футуристичну електровантажівку Homtruck

Китайський автовиробник Geely представив концептуальну вантажівку Homtruck. Очікується, що виробництво запустять на початку 2024 року.

Основним конкурентом компанії є розробка Tesla Semi. Однак наразі інформації про характеристики транспортного засобу, який розробляє компанія Ілона Маска, небагато.

Цікаво Поєднання стилю та комфорту: чим унікальний новітній кемпер Streifenwagen

Про електровантажівку

Ключова особливість – модульна конструкція, що дозволяє встановлювати на вантажівку з силовим агрегатом гібридну електричну/метанольну систему, розширювач діапазону (до прикладу, водневий паливний елемент) або акумуляторний елемент. Розробники додають, що передбачене й використання сонячних панелей на даху для збільшення запасу ходу.

Компанія прагне зробити Homtruck надкомфортним для людей, які проводять багато часу в дорозі. Так, у вантажівці є:

мінікухня з холодильником та плитою;

пральна машина;

душ і туалет;

місце для сну.

Безпеку й комфорт водія гарантує цифрова панель приладів, яка передає зображення з камер з оглядом на 360 градусів і оснащена проєкційним дисплеєм. Рульове колесо має власний центральний дисплей із сенсорним екраном, на якому відображається інформація про транспортний засіб, та використовується для включення автономних режимів керування.

Поціновувачі простору й затишку зможуть насолоджуватися перевагами панорамного даху. Для дизайну кабіни розробники використали м'які тканини, екологічно чистий пластик та бамбук. Звичайно ж, є місце для бездротової зарядки гаджетів.

Концепт електровантажівки Homtruck: дивіться відео