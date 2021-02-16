Конкурс для екосвідомої молоді: переможці отримають гранти на навчання – деталі

Талановиту й прогресивну українську молодь запрошують до участі в конкурсі, головним призом якого є мікрогрант на навчання. Учасники мають запропонувати найцікавіше рішення щодо розвитку альтернативної енергетики, зменшення забрудненості повітря, очищення води чи інших актуальних для України екологічних проблем.
Автором ініціативи є компанія Vencon. Головна мета організаторів – формування екологічної культури у молоді та студентства України.
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За офіційними даними, станом на минулий рік Україна посідає 60 місце за Індексом екологічної ефективності серед 180 країн світу. Саме тому в нашій країні надзвичайно гостро стоїть питання екосвідомості. Важливо, щоб екоініціативи фінансувалися не лише із держбюджету, а й від недержавних організацій – приватних фондів чи підприємств. Така підтримка заохочуватиме українську молодь впроваджувати інноваційні проєкти у цій сфері.
Взяти участь можуть учні та студенти українських навчальних закладів будь-яких форм навчання. Переможці отримають одноразову стипендію у розмірі 12 000 гривень (1 місце), 6 000 гривень (2 місце) та 3 000 гривень (3 місце).
Учасники мають викласти свої пропозиції у форматі статті та надіслати готові ідеї на розгляд журі. Конкурсантам пропонують обрати одну з тем: