Конкурс для екосвідомої молоді: переможці отримають гранти на навчання – деталі

Талановиту й прогресивну українську молодь запрошують до участі в конкурсі, головним призом якого є мікрогрант на навчання. Учасники мають запропонувати найцікавіше рішення щодо розвитку альтернативної енергетики, зменшення забрудненості повітря, очищення води чи інших актуальних для України екологічних проблем.

Автором ініціативи є компанія Vencon. Головна мета організаторів – формування екологічної культури у молоді та студентства України.

Читайте також Студент придумав унікальний трамвай, який очищатиме повітря: фото проєкту

VENCON Сучасна інжинірингова компанія, яка пропонує кліматичну техніку, проєктує, монтує і виконує сервіс обладнання. Має інтернет-магазин, три off-line магазини, проєктний відділ, монтажний відділ та відділ контролю якості.

Чому це важливо

За офіційними даними, станом на минулий рік Україна посідає 60 місце за Індексом екологічної ефективності серед 180 країн світу. Саме тому в нашій країні надзвичайно гостро стоїть питання екосвідомості. Важливо, щоб екоініціативи фінансувалися не лише із держбюджету, а й від недержавних організацій – приватних фондів чи підприємств. Така підтримка заохочуватиме українську молодь впроваджувати інноваційні проєкти у цій сфері.

Конкурс

Взяти участь можуть учні та студенти українських навчальних закладів будь-яких форм навчання. Переможці отримають одноразову стипендію у розмірі 12 000 гривень (1 місце), 6 000 гривень (2 місце) та 3 000 гривень (3 місце).

Учасники мають викласти свої пропозиції у форматі статті та надіслати готові ідеї на розгляд журі. Конкурсантам пропонують обрати одну з тем:

Норми якості повітря в житлових приміщеннях, європейська практика, реалії України. Індивідуальне або центральне опалення – тенденції розвитку ринку. Енергоефективні системи опалення майбутнього, яка система опалення допоможе зберегти планету? Чи є майбутнє у автономних сонячних станцій для індивідуального використання? Що повинно змінитися, щоб зменшилося забруднення повітря великих міст? Що очікувати в майбутньому: персональні або колективні методи очищення води?