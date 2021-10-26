Компанія Hertz планує створити найбільший парк прокатних електромобілів у Північній Америці
Джерело:New Atlas
Сервіс прокату автомобілів Hertz впевнено прямує до реалізації амбітної мети. Так, компанія має намір створити найбільший парк прокатних електромобілів у Північній Америці до кінця 2022 року.
Для цього компанія придбала у компанії Ілона Маска 100 000 електрокарів Tesla Model 3. Загальна сума замовлення становить 4,2 мільярда доларів.
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Сервіс має усі шанси стати лідером серед представників галузі. Основні цілі – збільшити парк електромобілів, а також – надати кращий досвід оренди й підзарядки для туристів та бізнес-клієнтів по всьому світу.
Електромобілі зараз є мейнстримом, і ми тільки почали помічати зростання глобального попиту та інтересу,
– сказав виконуючий обов'язки генерального директора Hertz Марк Філдс.