Майстер манікюру: в магазині у США з'явився робот, який фарбує нігті – відео

Американська компанія Clockwork, яка базується у Сан-Франциско, створила робота-майстра манікюру. Розробники стверджують, що це – перший такий пристрій у світі.

За розмірами він – трохи більший ніж мікрохвильова піч. Аби покрити нігті лаком, "майстру" потрібно лише 10 хвилин.

Цікаво У США хочуть запустити надзвукові пасажирські літаки: швидкість вражає

Наразі робот лише фарбує нігті, але не підстригає й не полірує їх. Проте розробники допускають, що зовсім скоро зможуть "навчити" його і цьому.

У Clockwork наголосили, що розробляють роботів, які "покликані звільнити людей від повсякденних рутинних завдань".

Перший пристрій встановили у магазині в районі Марина в Сан-Франциско. Клієнти платитимуть за його тестування 7,99 долара (приблизно 217 гривень станом на 7 червня).

Згодом інноваційна розробка буде доступною в офісах, роздрібних магазинах та багатоквартирних будинках. Втім, ціна зросте до 10 доларів, пише The New York Times.

Користувачка тік-току Елісса Марклін показала, як робот Clockwork нещодавно робив їй новий манікюр. "Жити у майбутньому", – так вона підписала відео.

Як працює робот-майстер манікюру: дивіться відео