Автопілот без водія: компанія Arrival випробувала свій електричний фургон Van

Британський стартап Arrival, який займається розробкою електромобілів, провів тестові випробування електричного фургона Arrival Van. Транспортний засіб пройшов заданий маршрут за допомогою автопілота й без водія. Наступний крок – дорожні випробування.

Автономна система водіння (ADS) була розроблена в межах проєкту Robopilot. Компанія прагне: поліпшити розуміння ринку, розширити функціональність і підвищити довіру спільноти автономних систем водіння.

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Ми створюємо додаткові технології, які допоможуть водіям. Маневри в депо є найбільш схильними до аварії елементи роботи, і за допомогою наших технологій ми сподіваємося підвищити безпеку шляхом усунення помилок, пов'язаних з водіння людини в обмеженому просторі,

– розповів керівник підрозділу автоматизованого водіння Arrival Макс Кумской.

Деталі

Впроваджену у фургон Arrival Van систему протестували на полігоні та у вантажному депо компанії. Мета – довести ефективність своєї технології в обмеженому просторі, а саме – складських приміщеннях. Річ у тім, що комерціалізація електромобілів Arrival безпосередньо пов'язана з вантажоперевезеннями та співпрацею з логістичними компаніями.

Особливість Arrival Van – застосування комп'ютерного зору. Прихильником такого підходу є Tesla. На думку розробників Arrival, високоточні карти та GPS-навігатори стають абсолютно непотрібними навіть на дорогах загального користування.