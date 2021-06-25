На "Книжковому Арсеналі" запускають проєкт для молодих авторів

З 23 по 27 червня у Києві проходить щорічний Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". В межах події запускають унікальний проєкт для пристрасних фанатів літератури під назвою "Ти – автор". Кожен охочий зможе випробувати себе в ролі авторів та попрацювати з майстрами українського слова – Любком Дерешем, Іреною Карпою та Сашком Лірником.

Автори проєкту представили інтерактивну триметрову інсталяцію у формі книжки від Visa, за допомогою якої можна написати унікальний твір. Долучитися до пропозиції й випробувати свої сили можна також на сайті за посиланням.

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Відвідувачка сканує QR-код для участі в проєкті / Фото пресслужба проєкту "Ти – автор"

Про проєкт

Зазначають, що проєкт створювався на перетині новітніх технологій і літератури. Головна мета – сприяти розвитку культури читання та надихнути на творчість. Крім того, ініціатива покликана підтримати українське книгодрукування за допомогою інноваційних платежів.

"Завдяки проєкту "Ти – автор" кожен охочий зможе відчути себе справжнім творцем, обираючи героя оповідання, варіанти повороту сюжету і рухаючись до одного з шістнадцяти фіналів історії. І все це як на території фестивалю, так і з будь-якої точки планети за допомогою гаджета", – вважає Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові.

автори підготували 48 фіналів до трьох оповідань;

учасники проєкту зможуть попрацювати з талановитими письменниками: Любко Дерешем, Іреною Карпою й Сашком Лірником;

після завершення твору учасник проєкту отримає електронну пошту онлайн-версію оповідання, яку зможуть поширювати в соцмережах з хештегом #ти_автор.

Я щасливий, що зміг долучитися до цього унікального проєкту: разом з іншими авторами ми написали 48 самостійних творів, де все залежить від вибору читача. Кожен учасник проєкту стане співавтором книжки з унікальним дизайном обкладинки, на якій побачить своє ім’я. Впевнений, про це хоч раз мріяв кожен, – говорить Любко Дереш, автор новели для інтерактивної інсталяції.

Любко Дереш / Фото проєкту "Ти – автор"

Проєкт створений у співпраці з комунікаційною агенцією Gres Todorchuk та Adje prodburo.