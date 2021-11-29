У Києві вшанували пам'ять винахідника Бориса Патона

У столиці провели урочистий захід, присвячений увічненню пам'яті видатного українського вченого Бориса Патона. Винахідника вшановували на території КПІ імені Ігоря Сікорського.

Відкривав захід ректор інституту Михайло Згуровський. Його відвідало безліч людей, зокрема – онучка Бориса Патона з родиною.

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Хто такий Борис Євгенович Патон Видатний український науковець та винахідник. Фахівець у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів. Доктор технічних наук (1952), Президент НАН України (1962 – 2020), двічі Герой Соціалістичної Праці, перший нагороджений відзнакою "Герой України". Усе життя опікувався КПІ імені Ігоря Сікорського, приділяв значну увагу збереженню історичної пам'яті для наступного покоління, сприяв відкриттю Державного політехнічного музею.

Деталі заходу

У межах події відкрили:

пам'ятник вченому, автором якого є скульптор Анатолій Валієв;

меморіальну дошку на будинку, де народився і проживав винахідник;

дошку у зв'язку з присвоєнням Державному політехнічному музею імені Бориса Патона.

Меморіальна дошка на будинку, де проживав вчений / Фото пресслужби Солом'янської РДА у місті Києва

Державному політехнічному музею присвоїли ім'я Бориса Патона / Фото пресслужби Солом'янської РДА у місті Києва

Наукова діяльність Бориса Патона сприяла світовому визнанню вітчизняної науки. Його визначні досягнення – це наш національний скарб, який ми маємо берегти, поважати та передавати у спадок,

– йдеться у повідомленні.

Наостанок, Борис Патон прожив своє життя в ім'я науки. Україна пишається його колосальною працею, дослідженнями та відкриттями. Герой, який назавжди увійшов в історію.