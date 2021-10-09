У Києві відкрили Алею поштових марок: яскраві фото

У Києві на Поштовій площі з'явився винятковий арт-об'єкт. Там облаштували Алею поштових марок, що є символом національних надбань.

Так, на території простору розмістили 30 марок загальнонаціональної та київської тематики, які здобули безліч нагород та прославили нашу країну на світовій арені. Цей набір створили до 30-річчя незалежності України.

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Поштова марка – окремий вид мистецтва, який слугує засобом популяризації національного надбання. Впродовж багатьох десятиліть на них зображали потужних представників вітчизняної культури, науки, мистецтва, а також – увіковічували визначні події.

Деталі

Відкриття Алеї приурочили до Всесвітнього дня пошти. Проєкт є результатом співпраці АТ "Укрпошта", Київської міської державної адміністрації та Подільської районної у місті Києві державної адміністрації. Спільна мета – покращувати та наповнювати столицю якісними культурними та історичними продуктами.

Місце розміщення Алеї є досить символічним – навколо фонтану на Поштовій площі, неподалік від першої Поштової станції, яка є пам'яткою архітектури. Тут розмістили які зібрали найвищі світові нагороди філателії та прославили нашу державу далеко за її межами. Цей набір створили спеціально,

– розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У Києві відкрили Алею поштових марок / Фото пресслужба КМДА