У Києві триває будівництво Оболонського мосту: красномовне відео

У Києві триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту – пішохідного Оболонського мосту. Будівництво показали з висоти пташиного польоту.

Автор відео продемонстрував, який вигляд має майбутній шляхопровід – там зараз тривають роботи. Крім того, глядачу пропонують насолодитися панорамою Оболоні.

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Про будівництво

Підготовчі роботи в межах будівництва стартували 3 серпня. Йдеться про мостовий перехід з вулиці Прирічної. Наразі фахівці завершують монтаж останньої опори мосту на Оболонський острів. Система мостів з'єднає Оболонський острів, парк "Наталка" та вихід на вулицю Прирічна між затоками Собаче Гирло та Оболонь.

Технічні характеристики:

очікується, що довжина нового мосту становитиме майже 72,5 метра;

ширина сягатиме 4,5 метра;

попередньо, площа твердого покриття мосту – 290,6 квадратних метрів;

матиме три прольоти;

конструкція спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці.

Будівництво об'єкту оцінюють у 24,3 мільйона гривень. Роботи планують завершити до кінця 2021 року.

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