У Києві розробили пішохідний маршрут з AR-інсталяціями

15 червня 2021 , 15:12
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Джерело:

VECTOR

У Києві запустили пішохідний маршрут з AR-інсталяціями. Це спільний проєкт креативного агентства ANGRY та посольства Швеції.

Новітній маршрут проходить від Національного музею історії України уздовж пейзажної алеї й до Арки дружби народів. Церемонія відкриття маршруту приурочена до Днів Швеції в Україні 2021.

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Пішохідний маршрут з AR-інсталяціями / Фото VECTOR

Деталі

  • на маршруті представлено 6 точок з AR-ефектами;
  • кожна зона уособлює одну з цінностей, які об'єднують громадян України та Швеції: екологічність, рівність, інноваційність, різноманітність, інклюзивність, дружність;
  • на локаціях можна зробити фото, а також зняти відео з AR-ефектами;
  • витвори будуть доступні з 6 червня по 1 липня.
Автор: Катерина Сердюк