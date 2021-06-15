У Києві розробили пішохідний маршрут з AR-інсталяціями

У Києві запустили пішохідний маршрут з AR-інсталяціями. Це спільний проєкт креативного агентства ANGRY та посольства Швеції.
Новітній маршрут проходить від Національного музею історії України уздовж пейзажної алеї й до Арки дружби народів. Церемонія відкриття маршруту приурочена до Днів Швеції в Україні 2021.
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Пішохідний маршрут з AR-інсталяціями / Фото VECTOR
Деталі
- на маршруті представлено 6 точок з AR-ефектами;
- кожна зона уособлює одну з цінностей, які об'єднують громадян України та Швеції: екологічність, рівність, інноваційність, різноманітність, інклюзивність, дружність;
- на локаціях можна зробити фото, а також зняти відео з AR-ефектами;
- витвори будуть доступні з 6 червня по 1 липня.