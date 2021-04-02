У Києві на Оболоні будують публічний простір Vcentri Hub

В Оболонському районі Києва зводять новітній публічний простір – Vcentri Hub. Автори ініціативи прагнуть відкрити аналогічні хаби в кожному районі міста.

Проєкт впроваджується Департаментом суспільних комунікацій. Фахівці вже здійснюють ремонтні роботи на території першого хабу в Оболонському районі.

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За останні роки ми тільки впевнилися в тому, що для розвитку міста потрібна постійна комунікація влади і громади. Такі майданчики саме дають можливість налагодити та здійснювати цю комунікацію,

– зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Проєкт публічного простору Vcentri Hub / Фото пресслужби КМДА

Підкреслюють, що інноваційний простір облаштують відповідно до сучасних вимог. На майданчику передбачено:

дитяча кімната;

система клімат-контролю;

доступ для маломобільних груп населення.

Крім того, публічний простір буде абсолютно безоплатним. Громадські організації можуть використовувати ці заклади для проведення своїх заходів, навчання чи коворкінгу.