У Києві на Оболоні будують публічний простір Vcentri Hub

Джерело:пресслужба КМДА
В Оболонському районі Києва зводять новітній публічний простір – Vcentri Hub. Автори ініціативи прагнуть відкрити аналогічні хаби в кожному районі міста.
Проєкт впроваджується Департаментом суспільних комунікацій. Фахівці вже здійснюють ремонтні роботи на території першого хабу в Оболонському районі.
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За останні роки ми тільки впевнилися в тому, що для розвитку міста потрібна постійна комунікація влади і громади. Такі майданчики саме дають можливість налагодити та здійснювати цю комунікацію,
– зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Проєкт публічного простору Vcentri Hub / Фото пресслужби КМДА
Підкреслюють, що інноваційний простір облаштують відповідно до сучасних вимог. На майданчику передбачено: