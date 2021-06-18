Китайці звели 10-поверховий будинок за 28 годин: приголомшливе відео

У Китаї зібрали багатоповерховий будинок за фантастичний час – всього лише за 28 годин 45 хвилин. Цей проєкт втілила у реальність компанія Broad Group.
Все це стало можливим завдяки системі збірних конструкцій Living Building. Її використовують, зокрема, для будівництва готелів, лікарень та житлових будівель.
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Living Building – що це таке
Фактично вона передбачає "збір" будинку із окремих блоків. Переваги цієї системи – компактність і мобільність. Адже розміри кожного модуля у складеному вигляді – такі ж, як у транспортного контейнера.
Living Building розробили так, аби блоки було легко транспортувати та встановлювати. Її компоненти їх скріплюють вже на місці. Будівельні модулі складається з конструкції з нержавіючої сталі. Електропроводку та вентиляцію змонтовують на заводі.
Як у Китаї зводили будинок за добу: дивіться відео
Що кажуть розробники
У Broad Group запевнили, що такі модулі у 10 разів легші та аж у 100 разів міцніші, аніж альтернативи, до яких звикли люди. Ще однією із переваг там називають вартість. Мовляв, вона буде нижчою, ніж у "будівлі з вуглецевої сталі", водночас споживання енергії буде низьки.
Результат робот за понад 22 години / Скриншот з відео Broad Group