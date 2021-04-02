Картину "Спаситель світу", автором якої є Леонардо да Вінчі, виставили на аукціон. Її продають у формі невзаємозамінного токена (NFT).

"Спаситель світу" (Salvator Mundi) – найдорожча картина в історії мистецтва. Крім того, витвір є найбільш копійованим полотном у світі.

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Автором NFT-токена "Спаситель світу" є історик та автор книги "Останній Леонардо" Бен Льюїс. Він очікує продати витвір мистецтва за 450 мільйонів доларів у криптовалюті Ethereum. Аукціон відбудеться у Великій Британії на Великодні вихідні.

Картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продають у вигляді NFT / Фото Бена Льюїса

Що відомо про картину

спершу власником картини "Спаситель світу" був Безіл Кловіс Хендрі;

у 2005 році полотно продали на аукціоні St. Charles Gallery за 1 175 доларів;

у 2017 році картину виставили на аукціон Christie's та продали за шалені гроші – 450 мільйонів доларів.

Відзначається, що частину коштів від продажу NFT-картини Льюїс передасть сім'ї Хендрі.

Якщо навіть картина не продається, я хочу принаймні привернути увагу до шалених надмірностей та несправедливості мистецького ринку, де сім'ї, які не знають про його складності, продають реліквію за невеликі гроші та не отримують комісій за перепродаж,

– говорить Льюїс.