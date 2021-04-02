Джерело:The Art Newspaper
Картину "Спаситель світу", автором якої є Леонардо да Вінчі, виставили на аукціон. Її продають у формі невзаємозамінного токена (NFT).
"Спаситель світу" (Salvator Mundi) – найдорожча картина в історії мистецтва. Крім того, витвір є найбільш копійованим полотном у світі.
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Автором NFT-токена "Спаситель світу" є історик та автор книги "Останній Леонардо" Бен Льюїс. Він очікує продати витвір мистецтва за 450 мільйонів доларів у криптовалюті Ethereum. Аукціон відбудеться у Великій Британії на Великодні вихідні.
Картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продають у вигляді NFT / Фото Бена Льюїса
Якщо навіть картина не продається, я хочу принаймні привернути увагу до шалених надмірностей та несправедливості мистецького ринку, де сім'ї, які не знають про його складності, продають реліквію за невеликі гроші та не отримують комісій за перепродаж,
– говорить Льюїс.