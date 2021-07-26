На крок ближче: Jetpack Aviation випробувала летючий мотоцикл

Стартап Jetpack Aviation, що базується в Каліфорнії, провів тестові випробування своєї нової розробки – аероциклу Speeder. Унікальний продукт покликаний допомогти зробити роботу швидкої допомоги, пожежників і військових більш оперативною та ефективною.

Перший аероцикл Speeder P1 вже готовий до повноцінного польоту. Наразі компанія працює над розробкою й тестуванням наступних прототипів.

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Що відомо

Компанія JPA, що спеціалізується на виробництві реактивних ранців, об'єднала систему від свого "джетпака" з конструкцією, що нагадує традиційні квадрокоптери. Інженери замінили обертові ротори на рухливі турбіни. Так, при зльоті вони розташовуються вертикально, а згодом – перемикаються на горизонтальний режим.

Очікується, що аероцикл можна буде легко реконфігурувати, тож відповідно до технічних вимог та умов використання замовника змінюватиметься тривалість польоту, швидкість і вантажопідйомність. Попередньо, військова версія летючого мотоцикла зможе розганятися до 480 кілометрів за годину.



Ми підтвердили, що Speeder може злітати, набирати висоту, робити повороти. Аероцикл може стабільно затримуватися на місці за допомогою LiDAR – і робить він це добре і точно. Зараз він повільно дрейфує, може бути, на фут протягом п'яти хвилин, але ви можете штовхнути його палицею – тоді він похитнеться, а потім повернеться туди, де був спочатку, – розповів гендиректор компанії Девід Мейман.

Усі "спідери" працюють на газі або дизелі. Однак у довгостроковій перспективі розробники планують перейти на вуглецевого-нейтральні альтернативи.

Наразі компанія завершує етап випробування базової конструкції Speeder P1 і переходить до збірки прототипу P1.5. Алюмінієву конструкцію у ньому замінять на вуглецеве волокно, тож аероцикл стане легшим. Згодом команда проаналізує польоти Speeder P1.5 з метою розробки Speeder P2 – останнього прототипу перед комерціалізацією летючого мотоцикла. Льотні випробування P2, у яких візьме участь пілот-людина, заплановані на першу половину 2022 року.