Ізраїльські розробники показали систему для очищення сонячних батарей: в основі – дрони

В Ізраїлі розробили систему для очищення сонячних батарей. В основі рішення – безпілотні літальні апарати.

Проєкт є результатом співпраці компанії з обслуговування сонячних ферм Solar Drone та виробника дронів Airobotics.

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Сонячні батареї постійно накопичують пил, бруд та інше сміття. Крім цього, нерідко вони розташовані на дахах будинків або у віддалених районах, тож під час очищення цих систем виникають складнощі. Подібні рішення покликані спростити процес та підвищити безпеку.

Як це працює

Система складається з квадрокоптера та док-станції, захищеної від атмосферних впливів. Як система виконує поставлене завдання? Усе просто: верхня кришка станції відчиняється, дрон підіймається на платформі, а потім – злітає й прямує до панелей. Безпілотник оббризкує поверхню спеціальною очисною рідиною. Після завершення місії дрон повертається всередину док-станції.

Переваги системи

за інформацією розробників, таке рішення на 25 відсотків дешевше, ніж використання інших методів очищення панелей;

безпілотник не торкається панелей, тож вірогідність пошкоджень дуже низька.

Роботизована система оснащена датчиками LiDAR та картографічними камерами. Ба більше, вона здатна самостійно замінювати акумулятор та резервуар з рідиною.

Розробники продемонстрували систему у дії, аби кожен міг переконатися у її ефективності. Однак коли вона надійде в продаж та скільки коштуватиме – наразі невідомо.

Система для очищення сонячних панелей: дивіться відео