В Ірані представили додаток для знайомств: його мета – просувати свідомі шлюби

В Ірані розробили додаток для знайомств Hamdan, який покликаний популяризувати тривалі та свідомі шлюби серед молоді. Це перший подібний застосунок, який є схваленим державою.

Додаток розробив держорган, що входить до Організації ісламської пропаганди, а вона – перебуває під керівництвом верховного лідера Ірану.

Варте уваги Завантажуй на смартфон і мандруй: підбірка кращих Android-додатків для подорожуй

Проблематика

Річ у тім, що в Ірані фіксують збільшення розлучень, зменшення одружень та спад народжуваності. Така ініціатива має на меті змінити поточну ситуацію.

З березня по жовтень 2020 року в Ірані було зафіксовано 307 300 шлюбів та 99 600 розлучень. Крім того, річний приріст населення впав до 1,29%.

Автори ідеї відзначають, що штучний інтелект, на базі якого побудований Hamdan, "відбиратиме" кандидатів, які прагнуть укласти тривалий та свідомий шлюб з одним партнером. Ба більше, законодавство Ірану передбачає кримінальну відповідальність за зраду – добровільні сексуальні стосунки поза шлюбом.

Щоб почати користуватися додатком потрібно:

зареєструватися – безкоштовно;

пройти психологічний тест.

Якщо партнерам вдається знайти один одного та створити пару – їх супроводжуватиме спеціальний консультант впродовж 4 років після одруження.

Інші заходи держави