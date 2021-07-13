В Ірані представили додаток для знайомств: його мета – просувати свідомі шлюби
Джерело:The Guardian
В Ірані розробили додаток для знайомств Hamdan, який покликаний популяризувати тривалі та свідомі шлюби серед молоді. Це перший подібний застосунок, який є схваленим державою.
Додаток розробив держорган, що входить до Організації ісламської пропаганди, а вона – перебуває під керівництвом верховного лідера Ірану.
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Проблематика
Річ у тім, що в Ірані фіксують збільшення розлучень, зменшення одружень та спад народжуваності. Така ініціатива має на меті змінити поточну ситуацію.Довідково: З березня по жовтень 2020 року в Ірані було зафіксовано 307 300 шлюбів та 99 600 розлучень. Крім того, річний приріст населення впав до 1,29%.
Автори ідеї відзначають, що штучний інтелект, на базі якого побудований Hamdan, "відбиратиме" кандидатів, які прагнуть укласти тривалий та свідомий шлюб з одним партнером. Ба більше, законодавство Ірану передбачає кримінальну відповідальність за зраду – добровільні сексуальні стосунки поза шлюбом.
Щоб почати користуватися додатком потрібно:
- зареєструватися – безкоштовно;
- пройти психологічний тест.
Якщо партнерам вдається знайти один одного та створити пару – їх супроводжуватиме спеціальний консультант впродовж 4 років після одруження.
Інші заходи держави
- Парламент зобов'яже уряд надавати фінансову допомогу молодятам та сім'ям, які мають більше ніж двоє дітей.
- У державних лікарнях Ірану припинили проводити вазектомію, а контрацептиви пропонують лише жінкам, які мають проблеми зі здоров'ям.