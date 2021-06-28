Іран заявив про наявність на озброєнні наддальнього безпілотника

В Ірані заявили, що на озброєнні у військових є безпілотники, які володіють безпрецедентною дальністю польоту. Про це повідомив командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоссейн Саламі.

БПЛА можуть пролетіти 7 000 кілометрів та вийти далеко за межі Ізраїлю. Такий показник є рекордним, адже раніше максимальна дальність іранських безпілотників складала 2 000 кілометрів.

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Деталі

У нас є безпілотні літальні апарати з великою дальністю – 7 000 кілометрів. Вони можуть літати, повертатися додому і висаджуватися куди завгодно,

– заявив командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоссейн Саламі.

Інші деталі щодо тактико-технічних характеристик унікального безпілотника наразі невідомі.

Крім того, Саламі зауважив, що Іран впевнено тримає удар (введені санкції) та демонструє неабиякі успіхи не лише у військовій справі, а й, до прикладу, в медицині. Про це свідчить розроблена вакцина проти коронавірусу, яку країна готова поставляти іншим.

"Іранський народ не зможе зупинити ніщо. Його здатність витримати будь-які негаразди є плодом великих досягнень, які ми можемо спостерігати вже сьогодні", – підсумував Саламі.