Художники створили унікальний мурал для українських рятувальників: фото

Щорічно 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Представники мистецтва вирішили привітати вогнеборців з професійним святом та потішити їх символічним витвором мистецтва. Унікальний мурал прикрасив одну зі стін 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Автори витвору – Віталий Гідеван та Олена Нойна. Саме вони плідно попрацювали над яскравим малюнком, який прикрасив будівлю пожежної частини.

Цікаво Фільтрує повітря: у Будапешті створили особливий мурал

Наші герої заслуговують на увагу та повагу цілодобово,

– йдеться у повідомленні.

Інші витвори

Раніше "Майстерня Probono", ідейний натхненник Олег Гаряга та художниця Тетяна Журавель присвятили рятувальникам перший мурал. Він з'явився на фасаді 6-ї пожежної частини.

"Безумовно, цей жест неабияк надихає, та вселяє надію, що професія рятувальника важлива, і їх працю поважають. Велика дяка майстрам за їх увагу та талант", – додають представники ДСНС.

Мурали, присвячені українським вогнеборцям / Фото фейсбук ДСНС

Повний текст публікації ДСНС:

Доброго ранку, друзі!

Сьогодні 1 вересня. День знань, день, коли малеча прямує за "гранітом" науки, а батьки за "гранітом" терпіння. Навіть погода сьогодні вирішила потішити нас теплими сонячними промінчиками. Ну а ми, в свою чергу, хочемо також потішити вас чимось цікавим та приємним.

Вже незабаром наші рятувальники відзначатимуть своє професійне свято - День Рятувальника. З цієї нагоди, Виталий Гидеван (https://instagram.com/vitaliy_gide1) та Lena Noyna (https://instagram.com/lena_noyna) вирішили зробити вогнеборцям приємне, та створити чудовий, яскравий мурал на території 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Чи не зарано, запитаєте ви? Вважаємо що ні, адже наші герої заслуговують на увагу та повагу цілодобово. Але і це не весь сюрприз! Це вже другий мурал на стінах пожежної частини. Перший створили чудові «Майстерня Probono» і художниця Tatiana Zhuravel на фасаді 6-ї пожежної частини. Дякуємо за ідею цього та підтримку Олег Гаряга . Безумовно, цей жест неабияк надихає, та вселяє надію, що професія рятувальника важлива, і їх труд поважають. Велика дяка майстрам за їх увагу та талант.