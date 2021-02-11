Легені Донбасу: хто розвиває зелений туризм на Донеччині – мальовниче відео

У селі Крива Лука на Слобожанщині розвінчують міфи про індустріальний регіон. У 2014 році з початком війни на Донбасі туди переїхали активні мешканці Донецька.

Разом із місцевою громадою вони розбудовують інфраструктуру села та регіону, вивчають спадщину, розвивають екотуризм та відкривають українцям іншу Донеччину – чи радше ту, якою вона є насправді.

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Що відомо про село Крива Лука

Воно розташоване за 130 кілометрів на північ від Донецька. Разом із іншими населеними пунктами Лиманської ОТГ воно охоплює посмуговані крейдою ландшафти та тисячі гектарів лісів.

Крипа Лука на карті:

Зокрема – більшу частину Національного природного парку "Святі Гори", заповідник "Крейдова флора", багато заказників, річку Сіверський Донець та чимало озер.

Грант від ООН

На цій території практично відсутні шкідливі для людини та навколишнього середовища виробництва, саме тому Лиманщину називають "легенями Донбасу".

Яна Синиця переїхала з Донецька до села у 2014 році. Раніше вона займалась внутрішнім туризмом та досліджувала Донеччину. Після переїзду повернулась до улюбленої справи.



Яна Синиця переїхала у Криву Луку з Донецька / Фото Ukraīner, Юрій Стефаняк

Її проєкт "Крива Лука – туристичне село" отримав грант від Програми розвитку ООН. Згодом географія ініціативи розширилась та з'явилася "Туристична Лиманщина".

Донеччина – terra incognita для туристів. Ніхто не може сказати, що знає її,

– підкреслила Синиця.

"І якщо навіть українське тут шукати і вишукувати етнографію, культуру і генетичні такі риси, їх можна побачити навіть виразніше, ніж у регіоні, де цього природно більше", – додала вона.

Хто працює з Яною Синицею

► Почувши про діяльність Яни, засновники Східноукраїнського велоклубу "Тор" Віталій Рибалко та Юрій Соколов вирішили співпрацювати з нею. Разом вони планують авторські веломаршрути.



Крива Лука – знахідка для велосипедистів / Фото Ukraīner, Юрій Стефаняк

► Фотограф Леонід Довгий із Яною Синицею організовують у селі фотовиставки, краєзнавчі та геологічні конференції, пишуть проєкти, які виграють міжнародні гранти.

У 2014 році Леонід з дружиною Людмилою переїхали туди з Донецька та організували кемпінг "Під горою", зробили пасіку та висадили великий сад. Свою пристрасть до фотографії Леонід не полишає.

. Довгий є автором фотокниги "Мальовничі місця Донбасу", місія якої – показати людям не індустріальну Донеччину, без диму, заводів та териконів.

Для оформлення постійної виставки у сільському клубі Леонід виграв грант від Програми розвитку ООН, і Донеччину його очима побачили безліч українців та іноземців.

Зв'язок з місцевими

Жительки Кривої Луки Лідія Корсун та Ніна Потримай допомагають Яні організовувати проєкти та налагоджувати зв'язки з місцевими мешканцями.

Вони називають Яну своєю натхненницею і кажуть, що завдяки їй змогли розгледіти красу свого дому.

Раніше я приїжджала, наклонилась і працювала. Я не бачила, що навколо мене красота така. А потім Яна показала фото, ми подивились навколо себе і побачили те, що ми маємо,

– розповіла Потримай.

"Говорю: "Яна, а що це за фото? Де ти такі взяла гарні?". А вона каже: "Та це ж наш звідти вид". І я стала потихеньку, туда гляну… Боже, і чого ж я цього не бачила", – пригадала місцева мешканка.

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