У Харкові розробили "антиковідний" папір: чому це важливо

Харківські фахівці створили перший в Україні бактерицидний папір. Новітня речовина ПАПДЕЗ, яка входить до його складу, запобігає розвитку бактерій.

Інноваційну розробку представило видавництво "Ранок" на чолі з Віктором Кругловим. "Чистий" папір виготовили фахівці Зміївської паперової фабрики.

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Як це вдалося

Антибактеріальний папір виробляється із целюлозної маси, до якої додають біоцидну рідину. Антисептичну дію забезпечують солі гідрохлориду, які містяться у речовині ПАПДЕЗ. Саме вона запобігає розвитку патогенної флори.

Застосовування

Бактерицидний папір зможуть використовувати:

для знезараження ран та лікування;

для забезпечення належного зберігання харчових продуктів, що запобігатиме розвитку цвілі, грибків і бактерій;

для виготовлення підручників, зошитів, одноразових екологічних ручок та олівців;

До прикладу, бактерицидний паперовий пакет для продуктів, які зберігаються на полицях в супермаркетах, не дасть мікробам розвиватися. Іншими словами, якщо людина, котра є носієм вірусу, доторкнеться до пакування, на ньому не залишаться бактерії. Так, інші покупці будуть у безпеці.

Крім того, антибактеріальний папір зможуть використовувати для виробництва грошових банкнот. За словами експертів, це продовжить термін існування банкнот та знизить активність поширення бактерій між людьми.

Ба більше, розробники пропонують Міністерству освіти розглянути ідею друку підручників на бактерицидному папері. Наразі команда працює над розробкою біоцидного паперу довготривалої дії. Видавництво готове розпочати виготовлення нових підручників для шкіл на новітньому антибактеріальному папері вже цьогоріч.

Підручник живе 5 років?! А скільки проживуть бактерії на ньому? У час пандемії потрібно максимально захистити дітей і запобігти розповсюдженню хвороби. Це можуть бути книги, зошити, підручники, надруковані на антибактеріальному папері,

– відзначає генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Видавництво "Ранок" пропонує виготовляти підручники з бактерицидного паперу / Фото Зміївської паперової фабрики

Випробування

Впродовж декількох місяців експерти випробовували новинку шляхом висіювання патогенних культур на бактерицидному папері. Фахівці спостерігали за процесом розвитку бактерій у порівнянні зі звичайним папером.

Бактерицидний папір пройшов усі етапи тестування та отримав сертифікацію від Держпродспоживслужби / Фото Зміївської паперової фабрики

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановила, що зразки паперу можуть використовуватися в контакті з харчовими продуктами. Випробування довели, що на такій поверхні патогенна флора не розвивається впродовж тривалого часу.