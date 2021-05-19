У Харкові наземний електротранспорт обладнають тривожними кнопками

У Харкові представили програмно-апаратний комплекс системи позиціювання. Він забезпечує прямий зв'язок диспетчерського центру з водієм наземного електротранспорту.

Наразі систему тестують на маршруті 42-го тролейбусу. Після завершення випробувань комплекс мають намір запровадити на інших маршрутах наземного електротранспорту.

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Про систему

Зауважують, що чинна система диспетчерського управління дозволяє в режимі онлайн відстежувати місцеперебування одиниць рухомого складу. Однак вона не передбачає можливість прямого зв'язку диспетчера з водієм.

У процесі роботи дуже часто виникають випадки, коли диспетчеру потрібно швидко зв'язатися з водієм і навпаки. Перш за все це стосується дорожньо-транспортних пригод, однак приводом також може слугувати погане самопочуття водія або пасажирів, хуліганські дії тощо, – зазначила начальник Служби руху КП "Міськелектротранссервіс" Лариса Кулікова.

Так, диспетчери та водії зв'язуються за допомогою мобільного телефону, що не завжди зручно. Нова система надає більш надійний і оперативний зв'язок.

"Для того, щоб відповісти на дзвінок диспетчера, водієві навіть не потрібно нічого натискати. Пристрій постійно працює у включеному режимі. Якщо ж йому самому знадобиться зв'язатися з диспетчерським центром, в його кабіні для цього є тривожна кнопка. Диспетчер практично миттєво отримає повідомлення, встановить причину виклику і в разі необхідності викличе відповідні служби", – додала Лариса Кулікова.

Ба більше, система обладнана двома відеокамерами: одна встановлена в кабіні водія, інша – виконує роль відеореєстратора.