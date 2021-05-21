Харківський бронетанковий завод передав армії партію танків Т-64

Харківський бронетанковий завод передав Збройним силам України партію танків Т-64. Фахівці підприємства здійснили капітальний ремонт, який передбачав елементи глибокої модернізації.

Так, держпідприємство достроково виконало зобов'язання в межах державного оборонного замовлення за 2021 рік. Зауважують, що контракт виконувався в умовах обмеженого фінансування.

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Що покращили

В ході модернізації вдалося:

розширити бойові можливості машин;

підвищити надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.

Т-64 Основний бойовий танк Сухопутних військ України. Масштабна модернізація машини розпочалася у 2017 році. Внаслідок робіт танк отримав оновлений приціл нічного бачення, сучасну радіостанцію, модернізований двигун тощо.

Харківський бронетанковий завод – державне підприємство, що входить до складу Укроборонпрому. Здійснює діагностику, ремонт, переобладнання та модернізацію бронетехніки (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1), Т-64, Т-72, а також танкових двигунів ГТД-1 ЮТ, ГТД-1250, дизельних 5ТДФА, 6ТД-1.