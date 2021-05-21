Харківський бронетанковий завод передав армії партію танків Т-64

Харківський бронетанковий завод передав Збройним силам України партію танків Т-64. Фахівці підприємства здійснили капітальний ремонт, який передбачав елементи глибокої модернізації.
Так, держпідприємство достроково виконало зобов'язання в межах державного оборонного замовлення за 2021 рік. Зауважують, що контракт виконувався в умовах обмеженого фінансування.
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Що покращили
В ході модернізації вдалося:
- розширити бойові можливості машин;
- підвищити надійність їхніх вузлів, агрегатів і озброєння.