"Жива лабораторія": британці будують спортзал з революційного матеріалу

Британці розробили матеріал, який фактично може здійснити революцію бетонної промисловості та її впливу на навколишнє середовище. Він складається з графену, води та цементу.
Над дослідженням працювали фахівці Манчестерського університету та компанія Nationwide Engineering. Залежно від розміру майбутніх проєктів економію для клієнтів оцінюють у 10 – 20%.
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Розробники вже реалізовують перший проєкт – вперше у світі вони залили підлогу з графену при будівництві спортивного залу в британському місті Еймсбер.
Ми дуже раді розробити й використати цей революційний бетон з графеном у реальному проєкті,
– сказав Алекс Макдермотт, директор Nationwide Engineering.
"Разом з нашими партнерами з Центру інновацій у Манчестерському університеті й інженерами-конструкторами HBPW Consulting ми стрімко розвиваємо наші знання", – додав він.
Британці вже залили підлогу з графену / Фото Манчестерського університету
Як сподіваються у Nationwide Engineering, новий матеріал повинен надати підлозі підвищену міцність, довговічність та стійкість до корозій.
Графен – це одним із найлегших та найміцніших матеріалів. Він на 30% міцніший ніж бетон, водночас має менший вуглецевий слід.
Хоча його виробництво дорожче, світові викиди вуглецю вдасться скоротити приблизно на 2%, якщо на таку технологію буде попит.
Чому це важливо
Варто зауважити, що виробництво цементу для бетону в будівельній галузі – одна з основних причин глобальних викидів вуглекислого газу.Для порівняння: якби бетон був країною, він був би третім за величиною джерелом викидів у світі після Китаю та США. Мовиться про виробництво близько 8% світових викидів.
У Манчестерському університеті наголосили, що спортзал фактично стане "живою лабораторією". Адже вчені аналізуватимуть, як змінюється матеріал під час посиленої експлуатації.