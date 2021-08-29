Французька Airbus Helicopters передасть Україні 22 вертольоти

Україна отримає чергову партія французьких гелікоптерів. Компанія Airbus Helicopters SAS передасть 22 вертольоти в межах угоди з Міністерством внутрішніх справ України.

Співпраця знаменувала старт потужного проєкту – "Система єдиної авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС".

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Деталі

В межах виконання домовленостей Україна має отримати 55 гелікоптерів французького виробництва:

Н125 для Державної прикордонної служби України;

Н145 для Національної поліції України;

Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України.

У міністерстві зауважують, що усі повітряні судна адаптовані для виконання різноманітних завдань підрозділів МВС. Так, вони можуть застосовуватися під час антитерористичних, спеціальних та рятувальних операцій. Крім того, вони слугуватимуть для підтримання громадського порядку, охорони на державних кордонах та підтримання порядку на дорогах.