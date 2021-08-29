Французька Airbus Helicopters передасть Україні 22 вертольоти
29 серпня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:пресслужба МВС
Україна отримає чергову партія французьких гелікоптерів. Компанія Airbus Helicopters SAS передасть 22 вертольоти в межах угоди з Міністерством внутрішніх справ України.
Співпраця знаменувала старт потужного проєкту – "Система єдиної авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС".
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Деталі
В межах виконання домовленостей Україна має отримати 55 гелікоптерів французького виробництва:
- Н125 для Державної прикордонної служби України;
- Н145 для Національної поліції України;
- Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України.