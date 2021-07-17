Фінська компанія тестує революційний тип двигунів – на чистому водні

Фінська компанія Wartsila випробує інноваційні двигуни на чистому водні. Вони допоможуть розробити повністю безвуглецеві енергетичні системи.

Компанія має намір взятися за створення концепт двигуна та електростанції, які можуть повністю працювати на водні. Ймовірно, це вдасться зробити ще до 2025 року.

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Згідно з прогнозами науковців, до 2070 року 13% світового попиту на енергію у світі задовольнятиме саме водень. Проте є проблема: наразі серійних двигунів, які б могли ефективно використовувати це паливо, немає.

Технологію двигунів серії 31 досліджуватимуть у фінському місті Вааса. Зважаючи на результати робіт, вчені зможуть визначити необхідні параметри для роботи на водні.

Поки що газопоршневі двигуни Wartsila використовують як гнучкі балансуючі потужності в енергосистемах з високою часткою відновлюваних джерел енергії.

Спеціалісти Wartsila підрахували, що саме необхідно, аби досягти 100% відновлюваної енергетики принаймні у країнах G20. Мовиться хоча б про 11 000 гігават сонячних і вітрових станцій.

Що ще кажуть у Wartsila

Науковці наголосили, що вкрай важливо адаптувати сучасні двигуни під використання водню та інших видів палива на його основі. Адже лише так вдасться досягнути глобальних цілей відмови від вугілля.

Генеральний директор Wartsila Хокан Аньєвалл прокоментував наміри компанії. Він підкреслив, що зараз – визначальний момент для всесвітнього енергетичного переходу.

"З розробкою двигунів, які зможуть працювати на водні завтра, ми готуємо майбутні енергосистеми до 100% відновлюваних джерел енергії у 2050 році", – підсумував він.