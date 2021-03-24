Штучні острови для декарбонізації опалення: у Фінляндії представили інноваційний проєкт

У Гельсінках презентували "зелений" проєкт The Hot Heart, який дозволить генерувати теплову енергію та звести вуглецевий слід міста до нуля. Крім того, громадянам та туристам запропонують тропічні ліси та басейни з гарячою водою.

"Гаряче серце" визначили лауреатом премії Гельсінкського енергетичного виклику.

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Про проєкт

Проєкт The Hot Heart розроблений італійською студією дизайну та інновацій Carlo Ratti Associati у співпраці з: Ramboll (Фінляндія), Transsolar (Німеччина), Danfoss / Leanheat (Фінляндія), Schneider Electric (Фінляндія), OP (Фінляндія), Schlaich Bergermann Партнер (Німеччина) та Squint / Opera (Великобританія).

Концепція являє собою архіпелаг з 10 штучних островів-резервуарів діаметром 225 метрів. Циліндричні цистерни заповнять приблизно 10 мільйонами кубічних метрів гарячої води. Для цього спочатку використовуватиметься енергія з наявних відновлюваних джерел шляхом перетворення їх у тепло за допомогою теплових насосів з морською водою. Потім "Гаряче серце" зберігатиме цю теплову енергію у водосховищах, коли це буде потрібно. Нарешті, водосховища будуть підключені до чинної системи централізованого теплопостачання Гельсінкі, щоб розподіляти тепло по місту за нижчими цінами, ніж нині, а головне – без викидів вуглецю.

Систему контролюватиме штучний інтелект: він синхронізує виробництво і споживання теплової енергії.

Окрім декарбонізації опалення міста, проєкт також залучить туристів, оскільки на чотирьох з десяти штучних островів будуть розміщені тропічні ліси та басейни з гарячою водою в морі.

Автори проєкту сподіваються, що до 2030 року "Гаряче серце" покриє повну потребу міста в опаленні – 6 000 ГВт-год. Ба більше, до кінця десятиліття інші країни зможуть застосувати систему до своїх міст, щоб отримати вигоду від її численних переваг.

Проєкт The Hot Heart: дивіться відео