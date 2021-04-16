Естонська компанія розробила безпілотного робота-кур'єра

Естонський виробник Cleveron представив безпілотний транспортний засіб для автономної доставки. Робот-кур'єр може зберігати гарячу або холодну їжу та напої в секціях з регульованою температурою. Крім того, його можна використовувати як посилковий транспортний засіб або мобільний кіоск для продажу кави або морозива.

Cleveron 701 – це модифікований транспортний засіб, призначений для оптимізації процесів та забезпечення комфорту користувачів. У компанії зауважують, що безпілотний робот-кур'єр сумісний з місцями, де порівняно низький рівень трафіку.

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Безпілотний робот-кур'єр Cleveron 701 / Фото Cleveron

Про розробку

за розмірами робот вдвічі менший, ніж седан;

може перевозити вантаж, вага якого становить до 500 фунтів;

може пересуватися в радіусі 30 хвилин від магазину або складу;

максимальна швидкість транспортного засобу – 30 миль за годину;

відстань, яку може проїхати Cleveron 701, залежить від рівня заряду акумулятора.

Диспетчери зможуть дистанційно контролювати до 10 транспортних засобів одночасно, коли вони перетинають ділянки з високою інтенсивністю руху та дороги.

Генеральний директор Cleveron Арно Кютт вважає, що розробка транспортних засобів без водія – це спосіб вирішити проблеми з термінами доставки та витратами.

Споживачі хочуть швидкості та зручності, але це вимагає витрат. Завдяки доставці без водія ви зможете скоротити витрати на робочу силу. Крім того, буде менше невдалих поставок, оскільки 701 можна швидко повернути з місцевого магазину,

– додає він.

Очікується, що серійне виробництво Cleveron 701 розпочнеться у 2023 році.