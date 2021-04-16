Естонська компанія розробила безпілотного робота-кур'єра

Джерело:Grocery Dive
Естонський виробник Cleveron представив безпілотний транспортний засіб для автономної доставки. Робот-кур'єр може зберігати гарячу або холодну їжу та напої в секціях з регульованою температурою. Крім того, його можна використовувати як посилковий транспортний засіб або мобільний кіоск для продажу кави або морозива.
Cleveron 701 – це модифікований транспортний засіб, призначений для оптимізації процесів та забезпечення комфорту користувачів. У компанії зауважують, що безпілотний робот-кур'єр сумісний з місцями, де порівняно низький рівень трафіку.
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Безпілотний робот-кур'єр Cleveron 701 / Фото Cleveron
Генеральний директор Cleveron Арно Кютт вважає, що розробка транспортних засобів без водія – це спосіб вирішити проблеми з термінами доставки та витратами.
Споживачі хочуть швидкості та зручності, але це вимагає витрат. Завдяки доставці без водія ви зможете скоротити витрати на робочу силу. Крім того, буде менше невдалих поставок, оскільки 701 можна швидко повернути з місцевого магазину,
– додає він.