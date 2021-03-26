Для суттєвого внеску у декарбонізацію електромобілі мають стати масовими – D.Solutions

Олександр Онищенко, директор з розвитку бізнесу D.Solutions, який входить у Групу ДТЕК, в рамках Всесвітнього економічного форуму на семінарі "Міста з нульовими викидами вуглекислого газу: комплексний підхід", присвяченому електрифікації транспорту, поділився баченням перспектив розвитку електромобільного транспорту в Україні.

Нагадаємо, D.Solutions – операційний холдинг, який під брендом YASNO розвиває бізнес із роздрібного постачання електроенергії та газу для 3,5 млн клієнтів у Києві та 5 областях, пропонує рішення з енергоефективності та електромобільності для зменшення витрат на енергоресурси й отримання клієнтами додаткового доходу завдяки "зеленим" технологіям.

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Як відзначили учасники семінару, міста займають 3 % поверхні Землі, але при цьому генерують більш ніж 70 % усіх викидів СО2 в атмосферу. Щоб зменшити викиди СО2 до нуля, потрібні системна ефективність і комплексний підхід, що включає чисту електрифікацію, цифрові смарт-технології, а також підвищення енергоефективності будівель та інфраструктури. На зустрічі обговорили перспективи електрифікації транспорту.

За словами Олександра Онищенка, у 2020 році на швидких зарядних станціях мережі YASNO E-mobility клієнти зарядилися на більш ніж 565 тисяч кВт∙год, що еквівалентно скороченню викидів СО2 в атмосферу на 380 тонн. Але дійсно суттєвий внесок у досягнення глобальної мети по зменшенню викидів вуглекислого газу електромобіль може зробити тільки тоді, коли стане масовим продуктом. В Україні за останні три роки кількість електрокарів виросла учетверо, але на сьогодні такий вид транспорту все ще широко не розповсюджений: станом на 1 березня зареєстровано 26 тисяч електромобілів.

Одна з важливих умов для розвитку електротранспорту в Україні – це доступ до електромережі, тобто можливості зручно та швидко зарядити свій автомобіль у потрібний час. Ми розвиваємо зарядну мережу YASNO E-mobility: вже зараз 29 швидких станцій потужністю 50 кВт працюють у Києві, Дніпрі, Харкові та на автомагістралях у напрямках Львова, Одеси, Полтави. Інвестиції в розвиток електромобільної інфраструктури YASNO E-mobility склали 34 мільйона гривень,

– зауважив він.

Крім того, YASNO пропонує зарядні станції приватним та юридичним клієнтам, завдяки яким можна вдома або на підприємстві поповнити запас ходу свого електрокара або надавати послуги з зарядки іншим автовласникам, отримуючи дохід.

"D.Solutions уважно вивчає рішення європейських країн і готовий приєднуватися до проєктів з розвитку зарядної інфраструктури спільно з урядом і муніципалітетами, укладати партнерства з мережевими компаніями, автовиробниками та операторами зарядних станцій, брати участь у проєктах по зміні нормативних вимог на будівництві, довгострокових планів розвитку інфраструктури міст, оптимальному використанню потужності в години низького навантаження за допомогою систем енергоменеджменту", – підсумував Олександр Онищенко.