Екологічні та потужні: 5 транспортних засобів, які увійдуть в наше майбутнє

Останніми роками увесь світ намагається докласти максимум зусиль, аби відмовитися від традиційних машин, які забруднюють наше довкілля. Спеціально до Всесвітнього дня без автомобілів, який традиційно відзначають 22 вересня, розповідаємо про інноваційні розробки у транспорті.

Провідні розробники переконані, що транспорт майбутнього має бути: екологічним, доступним та потужним. Тож пропонуємо до вашої уваги розробки, які нині здаються чимось фантастичним, однак незабаром – вони стануть звичною буденністю.

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5 новинок, які змінять наше майбутнє

1. Водневий авіалайнер H2ERA

Розробкою регіонального літака H2ERA, який працюватиме на водневих паливних елементах, займається британська компанія Electric Aviation Group (EAG). Очікується, що такий підхід допоможе забезпечити нульові викиди парникових газів.

Літак H2ERA / Фото EAG

Впродовж наступних 3 – 4 років фахівці працюватимуть над доведенням систем до шостого рівня технологічної готовності. Демонстраційний політ заплановано на 2026 рік.

2. Надпотужна система Hyperloop

Швейцарський стартап SwissPod має намір розробити надпотужну транспортну систему Hyperloop – вона обіцяє безпрецедентно високу швидкість перевезень. До прикладу, пасажирів і вантажі з Женеви до Цюриха зможуть доправити лише за 17 хвилин, а з Нью-Йорка до Вашингтона – за 30 хвилин. Крім того, проєкт покликаний значно знизити вуглецеві викиди. Розробники вже побудували мініатюрний прототип траси шириною 130 футів.

Німецький авіаційний стартап Volocopter зробив черговий крок назустріч майбутньому, в якому людей та вантажі перевозитимуть літаючі таксі. Компанія провела перший пілотований політ електричного гвинтокрила Volocopter 2X. Це перший випробувальний політ eVTOL з екіпажем в США.

Volocopter 2X злетів з пілотом на борту і здійнявся на висоту 50 метрів. Демонстраційний політ тривав 4 хвилини. Електричний транспортний засіб досяг максимальної швидкості 29 кілометрів за годину.

Політ Volocopter: дивіться відео

Французька компанія Alstom провела випробування свого унікального потяга. Coradia iLint – перший у світі водневий поїзд. У наш час водневі рішення мають ключове значення для усього світу. Перш за все, широке застосування екологічно чистих технологій у транспорті дозволить скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Водневий потяг Coradia iLint / Фото Alstom

5. Швидкісний електрокатер Arc One

Компанія Arc Boat розробляє перший комерційний електричний швидкісний катер. Над реалізацією проєкту активно працюють колишні співробітники компанії Ілона Маска SpaceX. Очікується, що електрокатер буде майже безшумним та зможе розганятися до 64 кілометрів за годину. Розробка є надзвичайно важливою, адже традиційні човни з бензиновим або дизельним двигуном негативно впливають на навколишнє середовище.

Швидкісний електрокатер Arcboat / Фото Arcboat