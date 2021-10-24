У Дубаї запустили інноваційну плавучу капсулу Aqua Pod

У ОАЕ представили унікальну плавучу капсулу Aqua Pod. Вона пропонує абсолютно новий досвід в індустрії гостинності та розваг.

Проєкт є результатом співпраці студії дизайну Aquatic Architects Design Studio (AADS) та Innovative Marine Ventures (IMV). Новітня модель отримала назву AP EX 1.

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Про платформу

Автономну платформу можна використовувати для туризму, проведення індивідуальних заходів та занять водними видами спорту. Крім того, плавучу систему можна адаптувати для надання медичних послуг, доставки по воді або застосовувати як мобільну станцію підзарядки для інших морських транспортних засобів.

Наше бачення – створювати багатофункціональні та універсальні плавучі розробки, які будуть мобільними та стійкими. Вони обслуговуватимуть критично важливі підприємства та застосовуватимуться у різних галузях,

– зазначають розробники.

Характеристики

площа – 45 квадратних метрів;

має внутрішню зону для відпочинку, їдальню, кухню, ванну кімнату, невелику зовнішню палубу і водний мотоцикл;

зверху може розширюватися на 11,25 квадратних метрів, відповідно до потреб користувачів;

на даху встановлені сонячні панелі, які забезпечують 100% автономність судна;

оснащений системою очищення води, яка забезпечує до 100 літрів прісної води.

Плавуча платформа AP EX 1 / Фото Aquatic Architects

Судно AP EX 1 доступне для оренди в приватному порядку або для туристичних маршрутів. Бронювання здійснюється через мобільний додаток Aqua Pod.