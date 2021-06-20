Вперше у світі: на дороги Естонії виїдуть безпілотні авто на водневому паливі

Перший у світі автономний водневий автомобіль отримав дозвіл на рух по дорогах Естонії з липня 2021 року. Його розробила компанія та вчені із Тартуського університету.

Водневе авто вже пройшло випробування Департаменту шосейних доріг Естонії. Вперше його представлять вже 5 липня у місті Тарту.

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Автобус-шаттл вміщує до 6 пасажирів. Він працює за допомогою низькотемпературних водневих паливних елементів, розроблених у Тартуському університеті.

Авто є автономним, проте ним можна управляти дистанційно. Його розглядають як засіб для поїздок "останньої милі" – від великих транспортних вузлів додому.

Як в Auve Tech розробляли водневий автомобіль дивіться відео

Переваги інноваційного транспорту

Як наголосив Йоханнес Мосс, генеральний директор Auve Tech, що такі водневі автобуси є екологічно чистою альтернативою особистим автомобілям.

Водень, який створюють паливні елементи, діє як джерело енергії в автомобілі. Єдиними побічними продуктами є випаровування – вода і тепло,

– пояснив він.

Й додав, що швидка зарядка авто дозволяє збільшити кількість робочих годин, надаючи можливість інтегрувати автономний транспорт у наше повсякденне життя.