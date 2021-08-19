До Дня Незалежності: на військовому параді у Києві покажуть вітчизняних бойових роботів
19 серпня 2021 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:"Автоцентр"
24 серпня у Києві відбудеться військовий парад, приурочений до 30-ї річниці Незалежності України. В межах заходу представлять роботизовані колісні платформи з бойовими модулями.
Безперечно, бойові роботи не зможуть рухатися центром міста. Однак усі охочі зможуть розглянути їх на буксирувальних причепах.
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Яку техніку можна побачити
- "Миротворець" – це унікальна чотиривісна платформа виробництва "КПП "Синергія", представлена в рамках Міжнародного оборонного інвестиційного форуму. Вона оснащена бойовим модулем "Амулет" з ПТРК "Стугна" виробництва КБ "Луч".
"Мисливець" виробництва "Синергія" / Фото "Синергія"
- Ironclad та Camel – безпілотна та роботизована системи відповідно. Машини розроблені компанією Roboneers.
Camel виробництва Roboneers / Фото Roboneers
- РСВК-М "Мисливець" – роботизована система виробництва КБ Robotics.
РСВК-М "Мисливець" виробництва КБ Robotics / Фото КБ RoboticsУся техніка пройшла порівняльні випробування на полігоні "Десна" за участі міністра оборони України Андрія Тарана. Зазначається, що незабаром Міноборони оголосить відкритий конкурс серед виробників, переможець якого отримає замовлення.