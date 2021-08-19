До Дня Незалежності: на військовому параді у Києві покажуть вітчизняних бойових роботів

19 серпня 2021 , 16:17
Читать новость на русском

Джерело:

"Автоцентр"

24 серпня у Києві відбудеться військовий парад, приурочений до 30-ї річниці Незалежності України. В межах заходу представлять роботизовані колісні платформи з бойовими модулями.

Безперечно, бойові роботи не зможуть рухатися центром міста. Однак усі охочі зможуть розглянути їх на буксирувальних причепах.

Варте уваги ЗСУ передали партію відремонтованих бойових машин БМП-2

Яку техніку можна побачити

  • "Миротворець"  – це унікальна чотиривісна платформа виробництва "КПП "Синергія", представлена в рамках Міжнародного оборонного інвестиційного форуму. Вона оснащена бойовим модулем "Амулет" з ПТРК "Стугна" виробництва КБ "Луч".

"Мисливець" виробництва "Синергія" / Фото "Синергія"

  • Ironclad та Camel – безпілотна та роботизована системи відповідно. Машини розроблені компанією Roboneers.

Camel виробництва Roboneers / Фото Roboneers

  • РСВК-М "Мисливець" – роботизована система виробництва КБ Robotics.

РСВК-М "Мисливець" виробництва КБ Robotics / Фото КБ Robotics

Уся техніка пройшла порівняльні випробування на полігоні "Десна" за участі міністра оборони України Андрія Тарана. Зазначається, що незабаром Міноборони оголосить відкритий конкурс серед виробників, переможець якого отримає замовлення.
Автор: Катерина Сердюк