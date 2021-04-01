Для Повітряних сил України відремонтували винищувач: фото, відео

Повітряні сили України отримали відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ. Його військовим передав Львівський авіаційно-ремонтний завод.

Літак вже пройшов випробувальні польоти, вони завершилися успішно. Тож він відбув у один із бойових підрозділів української армії.

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Що відомо про МіГ-29УБ та його ремонт

Директор Львівського авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Матрунчик наголосив, що підприємство потрапило у зону економічної турбулентності.

Все – через відсутність державного оборонного замовлення та вимушені зупинки, пов'язані із пандемією COVID-19,

– пояснив він.

Попри це, запевнив Матрунчик. своєчасне виконання зобов'язань перед замовниками та партнерами залишається незмінним пріоритетом для колективу.

МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача. Він призначений для навчання курсантів та вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.

В Укроборонпромі відзначили, що МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Його можна використовувати для виконання завдань ППО й ураження по наземних цілях.

ЗСУ отримали відремонтований винищувач: дивіться відео Укроборонпрому



У Львові відремонтували винищувач для ЗСУ / Фото Укроборонпрому



Український навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ / Фото Укроборонпрому

Варто зауважити, що Львівський авіаційно-ремонтний завод – це єдине підприємство в Україні, яке ремонтує МіГ-29 для української армії.